Воронежец легализовал через крипту 223 тысячи рублей, полученных за наркотики

В составе организованной группы он занимался незаконным сбытом.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские выявили очередной эпизод легализации преступных доходов, связанный с наркоторговлей. Фигурантом стал 20-летний житель Воронежа. Об этом 7 апреля рассказали в ГУ МВД по региону..

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков установили, что молодой человек с июля по октябрь 2025 года входил в организованную группу и занимался незаконным сбытом запрещенных веществ.

Вознаграждение за свою «работу» фигурант получал от анонимного куратора в криптовалюте. Чтобы придать деньгам легальный вид и скрыть их криминальное происхождение, злоумышленник обменивал цифровые активы на рубли. Общая сумма легализованных таким образом средств превысила 223 тысячи рублей.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте наркотиков и о легализации (отмывании) доходов, приобретенных преступным путем. На время следствия молодой человек заключен под стражу.

Оперативники продолжают работу: устанавливаются возможные соучастники противоправной деятельности, а также дополнительные эпизоды.