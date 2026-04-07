Последний кадр с камеры: в Кузбассе ищут пропавшего Героя России Асылханова

В Кемеровской области четвертые сутки разыскивают Героя России Алексея Асылханова, который пропал после выхода из дома в Юрге 3 апреля.
По данным родных, в день исчезновения ничего не указывало на возможные проблемы. Мужчина находился в хорошем настроении, не конфликтовал с близкими и обычно предупреждал о своих перемещениях. При этом в этот раз он вышел без документов.
Последний раз 23-летний мужчина попал в объектив камеры видеонаблюдения. После этого его местонахождение установить не удалось.
Родственники самостоятельно пытались найти пропавшего, опрашивали жителей и искали мужчину с протезом, однако результатов это не дало. Позже было подано заявление в полицию.
Следственные органы начали проверку. Уточняется, что в момент исчезновения он был одет в черную кепку, куртку, штаны и кроссовки, при себе имел сумку и пакет.
Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят обратиться в правоохранительные органы.
Алексей Асылханов получил звание Героя России в декабре 2024 года. После ранения он вернулся в регион и работал преподавателем в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.
