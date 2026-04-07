Мужчина выпал с 12-го этажа в Петербурге, испугавшись друга-наркомана с ножом

Друзья поссорились на фоне наркотического опьянения.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина погиб, выпав с 12-го этажа в Невском районе из-за друга-наркомана с ножом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

— В полицию Невского района поступило сообщение от очевидца. Из окна дома на Фарфоровской улице выпал человек. Прибывшие сотрудники нашли тело 25-летнего жителя Тверской области. У погибшего были ножевые ранения спины, — рассказали в полиции.

Полицейские задержали 24-летнего знакомого погибшего. По версии следствия, они вместе употребляли наркотики, после чего между мужчинами вспыхнул конфликт. В какой-то момент подозреваемый несколько раз ударил приятеля ножом. Пытаясь спастись, молодой человек выбежал на балкон и упал с 12-го этажа.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Следствие продолжается.