Курение привело к пожару и гибели нижегородца в Навашино

В Нижегородской области вследствие пожара погиб мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
ЧП произошло в одной из квартир пятиэтажного здания по улице Калинина в городе Навашино.
Когда первые пожарные расчеты прибыли на место, огнем была охвачена входная зона жилища, а подъезд наполнился густым дымом. Пожарным удалось спасти двоих жильцов, использовав для их спасения специальные маски. Кроме того, были эвакуированы семеро человек, среди которых находился один ребенок.
Ликвидация возгорания заняла территорию в 50 квадратных метров. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины, личность которого в настоящее время устанавливается.
По предварительным данным, к возникновению пожара привело неосторожное обращение с сигаретой погибшим.
