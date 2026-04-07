Курение привело к пожару и гибели нижегородца в Навашино

Когда первые пожарные расчеты прибыли на место, огнем была охвачена входная зона жилища, а подъезд наполнился густым дымом. Пожарным удалось спасти двоих жильцов, использовав для их спасения специальные маски. Кроме того, были эвакуированы семеро человек, среди которых находился один ребенок.