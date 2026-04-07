МВД пресекло работу ОПГ из более 200 человек, подделывавших налоговые декларации

В состав ОПГ входило более 200 человек, они действовали на территории 25 субъектов РФ — от Адыгеи и Татарстана до Москвы и Санкт-Петербурга. Злоумышленники изготавливали и подавали в налоговые органы подложные счета-фактуры и налоговые декларации.
Свою деятельность они вели через сеть телеграм-каналов, телеграм-ботов и интернет-сайтов. За незаконные услуги фигуранты получали вознаграждение в размере 2−3% от суммы продажи, отраженной в документах. Их клиентами были сотни коммерческих организаций, уклонявшихся от уплаты налогов.
В настоящий момент следователи по данному факту возбудили уголовное дело. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности.
