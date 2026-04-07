МВД пресекло работу ОПГ из более 200 человек, подделывавших налоговые декларации

Злоумышленники действовали в 25 регионах через Telegram и получали до 3% от сумм, указанных в подложных документах.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники МВД и ФСБ РФ пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в налоговых преступлениях. Об этом сообщили в МВД России.

В состав ОПГ входило более 200 человек, они действовали на территории 25 субъектов РФ — от Адыгеи и Татарстана до Москвы и Санкт-Петербурга. Злоумышленники изготавливали и подавали в налоговые органы подложные счета-фактуры и налоговые декларации.

Свою деятельность они вели через сеть телеграм-каналов, телеграм-ботов и интернет-сайтов. За незаконные услуги фигуранты получали вознаграждение в размере 2−3% от суммы продажи, отраженной в документах. Их клиентами были сотни коммерческих организаций, уклонявшихся от уплаты налогов.

В настоящий момент следователи по данному факту возбудили уголовное дело. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности.

Ранее KP.RU писал, что суд изъял у экс-замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова и еще четверых ответчиков недвижимость и транспорт на общую сумму 533,6 млн рублей. Иск Генпрокуратуры был полностью удовлетворен из-за нарушений антикоррупционного законодательства.