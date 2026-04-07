На Сахалине спустя три года убрали обломки разбившегося вертолёта

Искорёженные части Robinson R-44 обнаружили инспекторы во время рейда по соблюдению природоохранных норм. Фрагменты пролежали на склоне с февраля 2023 года — момента жёсткой посадки.
Компания «Бриллиант» (собственник судна) долго не вывозила мусор с земель лесного фонда. Прокурор требовал от гендиректора навести порядок, но реакции не последовало.
Тогда надзорный орган пошёл в суд. Иск обязал организацию очистить участок леса. Под контролем прокуратуры решение исполнили: вершину освободили от искореженного металла.
Напомним, трагедия произошла 17 февраля 2023 года на пике Чехова. На борту находились пилот и супружеская пара из Хабаровска, оставившая в отеле четырёхлетнего сына. В результате катастрофы лётчик и мать ребёнка погибли, отец выжил с тяжёлыми травмами.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.