На Сахалине спустя три года убрали обломки разбившегося вертолёта

Напомним, трагедия произошла 17 февраля 2023 года на пике Чехова. На борту находились пилот и супружеская пара из Хабаровска, оставившая в отеле четырёхлетнего сына. В результате катастрофы лётчик и мать ребёнка погибли, отец выжил с тяжёлыми травмами.