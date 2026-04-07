IQ 70−80: у «слишком красивой» серийной убийцы выявили низкий уровень интеллекта

Результаты проверки интеллекта 21-летней жительницы Сеула, обвиняемой в серии отравлений мужчин, поставили под сомнение версию о ее психопатии, сообщает издание «Мэиль кенджэ».
По данным следствия, девушка была задержана 19 февраля. Установлено, что с декабря 2025 года по февраль 2026 года она давала мужчинам напитки с седативными веществами. Двое пострадавших погибли, один выжил и обратился в полицию.
После ареста обвиняемая получила широкую известность в социальных сетях. Пользователи обсуждали ее внешность и выражали сомнения в причастности к преступлениям.
Как сообщила профессор криминальной психологии Ли Суджон, уровень интеллекта фигурантки составляет от 70 до 80 баллов, что значительно ниже среднего показателя и ниже уровня большинства населения.
По ее оценке, при таких показателях сложно реализовать сложные и тщательно спланированные преступления. Она отметила, что низкий интеллект и психопатические черты не являются взаимозаменяемыми характеристиками.
Эксперт также указала на возможное влияние условий, в которых выросла обвиняемая. На допросах она заявляла, что действовала из страха за собственную безопасность.
После задержания правоохранительные органы выявили еще трех мужчин, которые, по версии следствия, также подверглись отравлению в период с октября 2025 года по январь 2026 года. Все они выжили.
