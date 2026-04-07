Более 300 кг высушенной марихуаны изъяли в гараже в Павлодаре

«Крупный тайник был обнаружен в одном из гаражных кооперативов Павлодара, где оперативники обнаружили и изъяли 13 мешков с растительным веществом серо-зеленого цвета. Изъято наркотическое вещество — высушенная марихуана весом более 308 килограмм, что относится к особо крупному размеру. Подозреваемый сам указал место схрона», — сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Павлодарской области Габит Кабдрахманов во вторник.