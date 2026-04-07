В Пермском крае река Обва вышла из берегов

Река Обва в Карагае вышла из берегов, сообщили жители в социальных сетях.
К посту очевидец прикрепил видео, где заметно, что вода полностью затопилась сельский пляж.
«Обва вышла из берегов, затопила пляж, есть угроза подтопления ближайших жилых домов по улице Сплавная», — написал местный житель.
В администрации Карагайского муниципального округа жителей попросили в случае подтопления незамедлительно сообщать по телефонам ЕДДС:
8−342−973−17−09;
3−24−00;
112;
7−991−818−19−18.
Ранее сообщалось о том, что деревня Качка частично ушла под воду из-за разлива одноимённой реки. Как рассказали сайту perm.aif.ru в Министерстве территориальной безопасности Пермского края, по состоянию на 6 апреля подтоплено 45 приусадебных участков, один жилой дом, два участка дороги и один мост.
В МЧС рассказали порядок действий во время паводка.