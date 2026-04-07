В Пермском крае река Обва вышла из берегов

Жителей предупредили о возможном подтоплении.

Река Обва в Карагае вышла из берегов, сообщили жители в социальных сетях.

К посту очевидец прикрепил видео, где заметно, что вода полностью затопилась сельский пляж.

«Обва вышла из берегов, затопила пляж, есть угроза подтопления ближайших жилых домов по улице Сплавная», — написал местный житель.

В администрации Карагайского муниципального округа жителей попросили в случае подтопления незамедлительно сообщать по телефонам ЕДДС:

8−342−973−17−09;

3−24−00;

112;

7−991−818−19−18.

Ранее сообщалось о том, что деревня Качка частично ушла под воду из-за разлива одноимённой реки. Как рассказали сайту perm.aif.ru в Министерстве территориальной безопасности Пермского края, по состоянию на 6 апреля подтоплено 45 приусадебных участков, один жилой дом, два участка дороги и один мост.

В МЧС рассказали порядок действий во время паводка.