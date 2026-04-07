В Пермском крае река Обва вышла из берегов

Ранее сообщалось о том, что деревня Качка частично ушла под воду из-за разлива одноимённой реки. Как рассказали сайту perm.aif.ru в Министерстве территориальной безопасности Пермского края, по состоянию на 6 апреля подтоплено 45 приусадебных участков, один жилой дом, два участка дороги и один мост.