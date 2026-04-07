Эксперты рассказали, почему топит Хомутово под Иркутском

Каждый год весенний паводок в Иркутской области подтапливает дома в сёлах. Адреса зон бедствия не меняются, каждый год они одни и те же. Таких территорий достаточно много — в этом году под угрозой 95 населённых пунктов, 5 тысяч домов, в основном на севере области. По югу области основная волна паводка уже прошла. Под Иркутском, в Хомутово, сейчас два подтопленных участка. И это новые дома. Подробности о том, как проходит паводок под Иркутском 2026 и каков прогноз паводка в Иркутской области 2026, рассказывает irk.aif.ru.
Почему топило Хомутово.
«В результате активного снеготаяния произошло подтопление талыми водами 129 приусадебных участков, четырёх жилых домов, — сказал, оценивая ситуацию, первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов. — Эти территории, к сожалению, расположены в низменных участках местности».
Если говорить жёстче и конкретнее, иркутяне, которые перебираются в пригород, потому что там «свежий воздух» и дома в 200 квадратов за пять миллионов (что, конечно, главное), представления о жизни в деревне не имеют. Совсем. Плохо утеплённое, без печного отопления в принципе жильё — это холод, большие расходы и отключения света зимой. Болотина — значит, ещё сырость и подтопления.
«Посмотрите карту. Там же некоторые покупают земельный участок и дом рядом с болотом либо вообще на болоте, — говорит начальник главного управления МЧС России по региону Вячеслав Федосеенко. — И когда им показываешь на кочку во дворе, не понимают, что это такое. Объясняешь, и люди сначала не верят, мол, не может такого быть. Потом: “Нас обманули”.
Если хотя бы вскользь прочитать советы специалистов по выбору дома, увидишь — выбирать такое жильё надо весной.
«Свой дом лучше всего покупать осенью или ранней весной. В это время видны почти все слабые места объекта, — поясняет руководитель агентства недвижимости Юлия Кропачёва. — Так легче всего проверить, качественно ли работают коммуникации: тепло ли в доме, не перемерзает ли система водоснабжения. Весной хорошо видно, когда течёт кровля, а участок или дом начинает подтапливать из-за снега или грунтовых вод. Внутри помещения должен быть комфортный микроклимат. Рекомендую при осмотре не спешить: лучше побыть какое-то время внутри. Так проще обнаружить какие-то дефекты и попросить их устранить или сделать вам скидку».
Какой выход сейчас, когда усадьбы уже куплены? В МЧС советуют жителям страховать риски подтопления — и на юге области многие так уже делают. Надеяться на то, что будут проведены какие-то действия, которые в корне изменят ситуацию, точно не стоит. Хотя паводок показал, какие каналы нужно расширить, какие ещё сделать и где возвести искусственное сооружение для принятия талых вод в следующем году. Процесс этот дорогостоящий, но необходимый. Работы планируют провести до 1 октября.
Проверьте дома по реестру.
И всё же жителям стоит и самим позаботиться о своих домах.
«В Хомутове жители, которые приобрели земельные участки или готовые дома и, к сожалению, не учли, что их жильё находится в зоне затопления, говорят, что нужно делать инженерные мероприятия, — говорит Вячеслав Федосеенко. — Я с ними согласен. Но это актуально, в первую очередь, наверное, для будущих покупателей».
Тем, кто собирается приобрести жильё, стоит проверить по реестру, не находится ли дом в опасной зоне.
«Завершена работа по определению зон затопления, подтопления по 400 населённым пунктам региона, — рассказал Роман Колесов. — Сведения о границах зон затопления внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Они все нанесены на картографическую основу, и каждый может видеть, покупая здание в любом населённом пункте, попадает ли оно в зону затопления. Это очень важная информация, которую, к сожалению, периодически будущие собственники забывают проверять».
Власти призывают, покупая жильё, не гнаться за дешевизной, а просчитывать все риски. Бороться с последствиями всегда дороже.
КСТАТИ.
В Иркутской области ледоход. Первыми, с 13 по 27 апреля 2026, освободятся ото льда левобережные притоки Ангары: Иркут, Китой, Белая, Ока, Уда и Бирюса. В конце апреля тронется Лена от Качуга до Усть-Кута, а также Киренга. В районе Киренска ледоход ожидается с 25 апреля по 7 мая. Самые северные реки — Нижняя Тунгуска и Витим у Бодайбо — вскроются только к началу второй декады мая.
Специалисты предупреждают о том, что на Бирюсе, Лене, Нижней Тунгуске и Киренге возможны опасные ледяные заторы. Если весна будет теплой и дождливой, вода резко поднимется, выйдет из берегов и затопит низкие места. На Нижней Тунгуске есть риск частичного затопления населенных пунктов.
В зоне риска паводка в этом году 95 населенных пунктов. В них находится более 5 000 жилых домов. Численность населения более 18 000. Из них практически 3 000 — детей.
Под угрозой сёла в Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском, Заларинском, Зиминском, Качугском, Жигаловском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском, Катангском районах. Правительством Иркутской области выделено 53 млн рублей для применения авиации МЧС, обеспечения работы команд взрывников пожарно-спасательных служб, закупки взрывчатых материалов.