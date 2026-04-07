Под Балтийском выехавший на ж/д переезд автомобиль столкнулся с пригородным поездом

«В 07:59 (мск) на железнодорожном переезде между станциями Балтийск и Шиповка Калининградской железной дороги водитель легкового автомобиля совершил столкновение с вагоном проходящего в этот момент пригородного поезда № 6400 сообщением Балтийск — Калининград-Южный. В результате ДТП схода подвижного состава и пострадавших нет. В 08:28 (мск) состав продолжил движение по маршруту. На движение других поездов ситуация не повлияла», — уточнили железнодорожники.