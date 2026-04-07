В Севастополе женщину подозревают в серии краж у подруг

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. Жительница Севастополя может получить до пяти лет заключения за кражу денег и драгоценностей у своих подруг. Ее подозревают в двух эпизодах, причиненный ущерб — больше 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД России по городу.