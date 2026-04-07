Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе женщину подозревают в серии краж у подруг

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. Жительница Севастополя может получить до пяти лет заключения за кражу денег и драгоценностей у своих подруг. Ее подозревают в двух эпизодах, причиненный ущерб — больше 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД России по городу.

Источник: РИА "Новости"

По информации полицейских, 43-летняя жительница Севастополя испытывала финансовые трудности, для решения которых прибегла к «помощи» подруг. Так, придя в гости к 39-летней приятельнице, за чашечкой чая женщина попросила ее занять денег, чтобы поправить материальное положение.

«Подруга согласилась помочь и тут же подошла к серванту, где хранила накопления. Отсчитав 30 тысяч рублей, остальные наличные она вернула обратно, а сама пошла на балкон. Пока никто не видел, злоумышленница забрала оставшиеся деньги и удалилась, причинив ущерб на сумму 92 тысячи рублей», — сказано в сообщении.

Следующий визит злоумышленница нанесла своей 33-летней подруге. Также воспользовавшись ее отсутствием в комнате, гостья решила проверить содержимое шкатулки, в которой обнаружила три золотых кольца стоимостью 225 тысяч рублей, рассказали в полиции.

«Женщина забрала их себе. Украшения она в дальнейшем продала в комиссионный магазин, а вырученные за них и украденные ранее деньги потратила на погашение долгов и оплату коммунальных платежей», — добавили в сообщении.

В отношении подозреваемой следственным отделом возбуждены уголовные дела по статье «Кража», ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что крымские правоохранители задержали жителя Ялты, которого подозревают в разбойном нападении на офис и краже 63 тысяч рублей.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше