В Севастополе женщину подозревают в серии краж у подруг

По информации полицейских, 43-летняя жительница Севастополя испытывала финансовые трудности, для решения которых прибегла к «помощи» подруг. Так, придя в гости к 39-летней приятельнице, за чашечкой чая женщина попросила ее занять денег, чтобы поправить материальное положение.
«Подруга согласилась помочь и тут же подошла к серванту, где хранила накопления. Отсчитав 30 тысяч рублей, остальные наличные она вернула обратно, а сама пошла на балкон. Пока никто не видел, злоумышленница забрала оставшиеся деньги и удалилась, причинив ущерб на сумму 92 тысячи рублей», — сказано в сообщении.
Следующий визит злоумышленница нанесла своей 33-летней подруге. Также воспользовавшись ее отсутствием в комнате, гостья решила проверить содержимое шкатулки, в которой обнаружила три золотых кольца стоимостью 225 тысяч рублей, рассказали в полиции.
«Женщина забрала их себе. Украшения она в дальнейшем продала в комиссионный магазин, а вырученные за них и украденные ранее деньги потратила на погашение долгов и оплату коммунальных платежей», — добавили в сообщении.
В отношении подозреваемой следственным отделом возбуждены уголовные дела по статье «Кража», ей грозит до пяти лет лишения свободы.
