Студентка из Волгограда продала свою банковскую карту и попала под статью

В Волгограде 18-летняя студентка первого курса одного из местных институтов оказалась в центре криминальной истории. Полиция задержала девушку по подозрению в неправомерном обороте средств платежей. Она продала свою банковскую карту, которая затем использовалась в мошеннических схемах, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
Как выяснили правоохранители, волгоградка, не задумываясь о возможных последствиях, решила легко заработать. Она передала свою банковскую карту 22-летнему мужчине, который ранее уже имел проблемы с законом. За эту услугу студентка получила 7000 рублей. Покупатель карты использовал ее для приема, перевода и снятия денег, полученных в результате обмана других людей.
Теперь в отношении задержанной девушки завели уголовное дело. Подозреваемую уже задержали. Этот случай не единственный в регионе. Ранее, например, за аналогичное преступление задержали 18-летнего жителя Среднеахтубинского района, который также продал свою карту. Полиция напоминает, что продажа или передача банковских карт третьим лицам является серьезным преступлением и влечет за собой уголовную ответственность.