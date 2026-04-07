Девочка-подросток пострадала в ДТП на дороге «Таврида-Зуя» в Крыму

Авария случилась 6 апреля около 20:10. По предварительным данным, водитель 1990 года рождения на «Ладе» ехал в направлении села Крымская Роза. В этот момент он сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Подросток получила травмы и попала в больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.
Ранее мы писали, что «Газель» сбила мотоциклиста на улице Пожарова в Севастополе. Авария произошла 6 апреля около 11:05. По данным ГИБДД, 34-летний водитель «Газели» на зеленый сигнал светофора поворачивал налево и не уступил дорогу мотоциклисту на «Сузуки», которые ехал навстречу прямо. За рулем был 37-летний мужчина.
