Осужденные по делу Шерзата Полата требуют полного оправдания в Кассационном суде

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. На скамье подсудимых оказались девять жителей поселка Рыскулово: одного из них — Абзала Шынасыла — обвинили в убийстве подростка, остальным вменили разные статьи Уголовного кодекса: покушение на убийство, хулиганство, кража и недонесение о тяжком преступлении. Приговор огласили 5 июня 2025 года. Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского областного суда приговор суда первой инстанции оставила без изменения.