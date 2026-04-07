Очевидец снял первые минуты после нападения школьника на учительницу в Добрянке

В Сети появилось видео, сделанное сразу после нападения ученика на учительницу в Добрянке Пермского края.

Видео было сделано очевидцем из дома напротив. На кадрах видно, как к школе подъезжает машина скорой помощи. Из нее выходят медики и идут в здание. На крыльце стоят несколько человек, которые пытаются оказать помощь пострадавшей учительнице.

Инцидент в средней общеобразовательной школе № 5 произошел во вторник утром. 17-летний подросток ударил ножом учительницу у входа в школу.

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, но спасти не смогли. Она скончалась в больнице.

Погибшая была завучем и учителем русского языка и литературы. Также она была классным руководителем напавшего на нее подростка.

Подозреваемый был задержан полицией, его мотивы выясняются. Власти сообщили, что он состоит на учете в полиции и не раз оставался на повторное обучение.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Еще одно уголовное дело возбуждено по статье о халатности.