В школе № 5 Добрянки, где убили учителя, отменили занятия второй смены

Страшная трагедия произошла утром 7 апреля в образовательном учреждении Прикамья. В школе № 5 погибла 55-летний учитель русского языка и литературы Багута Олеся Петровна. Педагогу нанес несколько ударов ножом ее ученик.
Краевой Минобр сообщил о начале работы на месте ЧП Межведомственной комиссии. Специалисты проводут комплексный анализ причин инцидента. В Добрянку выехал начальник отдела профилактики детского и семейного неблагополучия Ксения Кочергина, а также заместитель руководителя краевого психологического центра и кризисный психолог.
Администрация Добрянки совместно с правоохранительными органами приняла решение о сокращении уроков первой смены и отмене занятий второй смены в школе № 5. Во всех образовательных организациях Пермского края усилены меры безопасности.
