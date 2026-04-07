В школе № 5 Добрянки, где убили учителя, отменили занятия второй смены

Во всех образовательных организациях Пермского края усилили меры безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Страшная трагедия произошла утром 7 апреля в образовательном учреждении Прикамья. В школе № 5 погибла 55-летний учитель русского языка и литературы Багута Олеся Петровна. Педагогу нанес несколько ударов ножом ее ученик.

Краевой Минобр сообщил о начале работы на месте ЧП Межведомственной комиссии. Специалисты проводут комплексный анализ причин инцидента. В Добрянку выехал начальник отдела профилактики детского и семейного неблагополучия Ксения Кочергина, а также заместитель руководителя краевого психологического центра и кризисный психолог.

Администрация Добрянки совместно с правоохранительными органами приняла решение о сокращении уроков первой смены и отмене занятий второй смены в школе № 5. Во всех образовательных организациях Пермского края усилены меры безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ударил ножом на крыльце: в Пермском крае школьник напал на своего классного руководителя.

В Перми школьник напал с ножом на своего классного руководителя (Подробнее…).