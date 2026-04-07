Петербуржца осудили за обман тяжелобольных и стариков на 2,5 млн рублей

В Петроградском районе суд вынес приговор мужчине, который организовал мошенническую группу. Вместе с подельником они обманывали людей, которые искали сиделок для тяжелобольных и пожилых родственников.
Аферисты создали сайт с ложной информацией. Когда к ним обращались клиенты, «менеджер» собирал личные данные, обещал подходящую сиделку и даже организовывал переговоры по аудиосвязи с ненастоящей работницей. После этого жертвам высылали типовой договор. В документе были пункты, которые освобождали мошенников от ответственности и возврата денег даже при плохой работе. Люди подписывали бумаги и переводили оплату.
В назначенный день «сиделка» не приходила. Сначала под надуманным предлогом отказывалась от работы, а потом «менеджеры» убеждали клиентов в своей честности, высылали анкеты других кандидатов, взятые из открытых источников, но те не подходили. Деньги никто не возвращал.
— По такой схеме с ноября 2022 года по декабрь 2023-го преступники обманули 66 человек из разных регионов России. Сумма ущерба составила больше 2,5 млн рублей, — сообщили в Объединенной пресс-службе судов.
В суде мужчина полностью признал вину. Ему дали 5 лет колонии общего режима. Также он должен возместить потерпевшим почти 2,3 млн рублей. Дело подельника выделили в отдельное производство.