Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербуржца осудили за обман тяжелобольных и стариков на 2,5 млн рублей

Мужчина был организатором схемы с сиделками.

Источник: Комсомольская правда

В Петроградском районе суд вынес приговор мужчине, который организовал мошенническую группу. Вместе с подельником они обманывали людей, которые искали сиделок для тяжелобольных и пожилых родственников.

Аферисты создали сайт с ложной информацией. Когда к ним обращались клиенты, «менеджер» собирал личные данные, обещал подходящую сиделку и даже организовывал переговоры по аудиосвязи с ненастоящей работницей. После этого жертвам высылали типовой договор. В документе были пункты, которые освобождали мошенников от ответственности и возврата денег даже при плохой работе. Люди подписывали бумаги и переводили оплату.

В назначенный день «сиделка» не приходила. Сначала под надуманным предлогом отказывалась от работы, а потом «менеджеры» убеждали клиентов в своей честности, высылали анкеты других кандидатов, взятые из открытых источников, но те не подходили. Деньги никто не возвращал.

— По такой схеме с ноября 2022 года по декабрь 2023-го преступники обманули 66 человек из разных регионов России. Сумма ущерба составила больше 2,5 млн рублей, — сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

В суде мужчина полностью признал вину. Ему дали 5 лет колонии общего режима. Также он должен возместить потерпевшим почти 2,3 млн рублей. Дело подельника выделили в отдельное производство.