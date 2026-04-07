Она была лучшей. Учитель не выжила после нападения школьника

Утром 7 апреля жителей Пермского края шокировала новость о нападении вооружённого ножом школьника на своего учителя. ЧП произошло в часе езды от регионального центра — в городе Добрянке. Подробности в материале сайта perm.aif.ru.
Утреннее ЧП.
Первоначально информация распространилась в Сети. Вскоре ситуацию прокомментировал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
«У входа в школу в Добрянке 17-летний подросток нанёс ножевые ранения учителю. Состояние педагога оценивается как крайне тяжелое. Она находится в больнице, врачи борются за ее жизнь, — написал глава региона. — Из Перми выехала бригада санитарной авиации, в составе которой мультипрофильная бригада врачей. Делаем все возможное».
Нападавшего задержала полиция. В МВД сообщили подробности происшествия.
«7 апреля около 8.00 ученик 9 класса на крыльце общеобразовательного учреждения нанёс ножевое ранение своему классному руководителю, — рассказали утром в ГУ МВД России по Пермскому краю. — В настоящее время несовершеннолетний находится в территориальном отделе полиции, выясняются мотивы действий нападавшего. Собранные материалы направят в следственные органы».
В Сети появились различные версии произошедшего. В том числе говорилось, что юношу не допустили до экзамена по одному из предметов: сообщалось, что он занимался спортом, а вот с успеваемостью и дисциплиной были проблемы. В интернете выложили фото, как во время урока парень лежит на полу под своей партой.
Занятия в школе поначалу решили не отменять. Местные власти сообщили, что и первая, и вторая смены будут учиться по обычному графику.
«Учебный процесс продолжается в штатном режиме, — рассказали в администрации Добрянского округа. — Информация о случившемся доведена до Министерства образования».
«Молодой человек состоит на учёте в полиции, неоднократно оставался на повторное обучение в школе. Помимо педагога пострадавших больше нет. Ученикам ничего не угрожает», — отметил глава муниципального округа — глава администрации Добрянского муниципального округа Дмитрий Антонов.
Страшная новость быстро разлетелась по всей России, не оставив равнодушными никого. В том числе происшествие прокомментировала журналистка Ксения Собчак. Со ссылкой на Осторожно Media она сообщила, что у мальчика, напавшего на учителя, не было друзей.
«Второгодник был на индивидуальном обучении, а затем снова стал посещать школу», — отметила журналистка.
А одна из жительниц округа написала в соцсети ВКонтакте, что юноша ранее угрожал её дочери.
«Они были одноклассниками. Когда пришла к директору, мне ответили, что он пошутил. Тогда мы написали заявление в полицию. Спасибо им, они его потаскали немного. Потом он остался на второй год», — пишет женщина.
Спасти не удалось.
«Поздравляем Багута Олесю Петровну, победителя в номинации “Учитель основной и старшей школы”» — на сайте школы можно найти новости о победах учителя в разных профессиональных конкурсах.
Нападению ученика подверглась Олеся Багута — 55-летний учитель русского языка и литературы, классный руководитель, заместитель директора. С фото, опубликованных в Сети, смотрит улыбчивая женщина. Она получила несколько ударов ножом в разные части тела. За её судьбой следила почти вся страна. Через несколько часов после ЧП губернатор региона сообщил, что спасти её не удалось.
«Врачи санавиации прибыли в Добрянку на спецмашине. Они боролись за жизнь пострадавшей до последнего», — рассказали сайту perm.aif.ru в Минздраве Пермского края.
«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы Добрянки Олесю Петровну Багута спасти не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», — высказался губернатор в Сети.
После случившегося следком возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство преподавателя. Следователи работали на месте преступления и с нападавшим, назначали необходимые экспертизы.
«После того, как педагог скончалась, дело переквалифицировали на часть 1 статьи 105 (убийство)», — рассказали сайту в СУ СКР по Пермскому краю.
Проверку организовала прокуратура Добрянки.
«Будет дана оценка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На контроль также поставлен ход расследования уголовного дела, возбуждённого по данному факту», — сообщили в ведомстве.
В школе, на крыльце которой всё случилось, решили всё-таки отпустить детей.
«Первая смена продолжает учиться до четвёртого урока. Вторая уйдет на дистанционное обучение, — рассказал Дмитрий Антонов. — Специалисты экстренных служб на месте, ситуация под контролем».
С детьми проводили работу психологи. Сайт perm.aif.ru будет следить за развитием событий.