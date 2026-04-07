Пациентов трижды привязывали к кроватям в интернатах Нижегородской области

В 2025 году в Нижегородской области произошло три инцидента, связанных с фиксацией постояльцев психоневрологических интернатов и детских учреждений к спальным местам. Данную информацию предоставило НИА «Нижний Новгород», ссылаясь на слова руководителя АНО «Служба защиты прав» Екатерины Кантиновой.
Екатерина Кантинова отметила, что подобные случаи фиксации пациентов в психоневрологических учреждениях носят эпизодический характер и не свидетельствуют о системном злоупотреблении. О таких инцидентах незамедлительно информируют либо сами проживающие, либо сотрудники этих учреждений.
Ситуация последовательно улучшается благодаря планомерной деятельности «Службы защиты прав». В качестве примера можно привести случай, выявленный в текущем году: персонал одного из детских домов обнаружил привязанного ребенка. Причиной стало его участие в конфликте, а персонал не обладал достаточными навыками для урегулирования ситуации.
Как подчеркнула советник губернатора и инициатор проекта Народного фронта «Регион заботы» Нюта Федермессер. существует осведомленность о возможности обратиться с жалобой и о недопустимости такой практики. Эта проблема в значительной степени решена, однако бдительность терять нельзя.
