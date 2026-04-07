В Казани остановили водителя возле Кремля с завешенным лобовым стеклом

Видео при мониторинге соцсетей обнаружили сотрудники Госавтоинспекции столицы: водитель «Лады» ехал по дороге вдоль Кремля, а пассажиры авто высунулись в проемы для окон. Лобовое стекло закрыли флагом одной из стран ближнего зарубежья.
Нарушителя установили: это 20-летний парень. Оформили шесть протоколов о нарушениях, автомобиль отправили на штрафстоянку. Выяснили также, что пассажирами были четыре подростка. Составили на них карточки учета нарушений ПДД и направили сотрудникам по делам несовершеннолетних и по месту их учебы. К ответственности привлекут их родителей.
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.