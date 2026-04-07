Почти 200 иностранцев-нелегалов депортируют из Пермского края

ПЕРМЬ, 7 апреля, ФедералПресс. Краевая полиция подвела итоги третьего этапа операции «Нелегальный мигрант». После проверок было принято решение о депортации почти 200 иностранцев. Также пермские правоохранители инициировали более 300 представлений о запрете въезда в Россию.

«Всего во время третьего этапа проверили свыше шести тысяч объектов. Было составлено 711 административных материалов, из них 98 — в отношении работодателей. Сумма наложенных штрафов превысила 15 млн рублей», — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

В ведомстве привели пример, как на одной из строек в Перми полицейские обнаружили 30 граждан среднеазиатских стран, которые трудились здесь без патента. Бизнесмену, принявшему их на работу, грозит штраф свыше восьми миллионов рублей.

Всего в ходе проведения операции силовики приняли решение депортировать 197 мигрантов. В отношении 302 иностранцев вынесли представление о запрете въезда в нашу страну. Кроме того, аннулировали 18 трудовых патентов.

Ранее «ФедералПресс» писал, что полиция выписала штрафы на 12 млн рублей за нелегальных иностранцев в Пермском крае.

Фото: ФедералПресс / Александр Калинин.