Пермская полиция открыла стрельбу по авто, которым управлял 13-летний подросток

Наряд полка ДПС Перми со стрельбой задержал автомобиль Volkswagen Golf, за рулем которого оказался 13-летний парень. Об этом сообщили в краевом ГУВД.

Полицейские решили остановить для проверки иномарку, двигавшуюся по улицам города. Но ее водитель не подчинился и попытался скрыться.

Инспекторы ДПС бросились в погоню, включив сирену и маячки. Также по громкой связи они потребовали остановиться. Но так как человек за рулем не реагировал на сигналы, было принято решение применить оружие.

Сначала был дан предупредительный выстрел, который был проигнорирован, а затем началась стрельба по колесам иномарки. В результате Volkswagen Golf остановился, и водитель с пассажиром попытались скрыться. Это им не удалось, обоих задержали. Еще одного пассажира обнаружили в салоне машины и также задержали.

Выяснилось, что авто принадлежит пассажиру, 16-летнему парню, а за рулем был его приятель 13 лет.

Родителей гонщиков привлекли к административной ответственности, а их самих поставили на учет в полиции.