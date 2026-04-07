12 млн рублей нашли во время обыска у четверых лжеремонтников в Петербурге

Полиция Петербурга задержала четырех лжеремонтников, подозреваемых в хищении денег у людей под предлогом ремонта бытовой техники. Чтобы реализовать свой план, они давали объявления на сайтах, копирующих официальные страницы известных профильных компаний. Участниками криминальной схемы стали 10 фиктивных организаций, а во время обыска у лжемастеров обнаружили 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Перед началом работы фигуранты называли клиентам предварительную стоимость ниже рыночной, но после технических манипуляций ее увеличивали. Они объясняли это затратами на запчасти, которые не нужны были, нередко брали аванс, а затем заявляли о новых дефектах и снова повышали цену. При попытке расторгнуть договор предоплату не возвращали, а технику оставляли в разобранном состоянии, — рассказали в ведомстве.
В отношении лжеремонтников возбудили уголовное дело о мошенничестве. В качестве меры процессуального принуждения подозреваемым избрали обязательство о явке. Петербуржцев, пострадавших от рук аферистов, призвали сообщить об этом по номеру телефона: 8 812 573 72 75.