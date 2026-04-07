Трех зацеперов сняли с поезда на Московском вокзале. Их заметил диспетчер и обратился в транспортную полицию. Когда состав прибыл на вокзал, сотрудники патрульно-постовой службы нашли под платформой двоих юношей — 15 и 23 лет. Позже выяснилось, что с ними ехал еще один нарушитель, 16 лет. При задержании он попытался скрыться и оказал сопротивление полиции.