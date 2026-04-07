Трех зацеперов сняли с поезда на Московском вокзале. Их заметил диспетчер и обратился в транспортную полицию. Когда состав прибыл на вокзал, сотрудники патрульно-постовой службы нашли под платформой двоих юношей — 15 и 23 лет. Позже выяснилось, что с ними ехал еще один нарушитель, 16 лет. При задержании он попытался скрыться и оказал сопротивление полиции.
— Молодые люди проникли в межвагонное пространство во время технической остановки на станции Славянка. Так они доехали до Московского вокзала. В пути они провели около 30 минут, — рассказали в УТ МВД России по СЗФО.
Сотрудники линейного управления провели с юношами профилактическую беседу. Им напомнили, что в погоне за острыми ощущениями они рисковали своей жизнью и здоровьем.
На 16-летнего и 23-летнего нарушителей составили административные протоколы за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте и за несоблюдение требований транспортной безопасности. На 16-летнего отдельно составили протоколы за нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте и за неповиновение полиции. Также протоколы составили на законных представителей обоих несовершеннолетних.