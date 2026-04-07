Ученики рассказали «РГ» о погибшей учительнице Олесе Багуте из Добрянки

Возле пятой школы в Добрянке — гвоздики: сегодня утром на входе в учебное заведение девятиклассник несколько раз ударил ножом педагога, женщина скончалась, несмотря на все усилия врачей.

Ученики рассказали корреспонденту «РГ» о погибшей учительнице русского языка и литературы Олесе Багуте. По их словам, она была очень добрым и отзывчивым человеком. Заниматься у нее всегда было интересно. При этом никто из них не помнит, чтобы она когда-либо повышала голос на школьников.

О конфликте с учащимся школы, который набросился на нее с ножом, говорят коротко — она не допустила его до экзамена. О самом нападавшем говорить не хотят, поясняя при этом, что знают его давно.

Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве и халатности. С подростком работают правоохранительные органы.