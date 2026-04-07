СК показал видео допроса подростка, напавшего с ножом на учительницу в Добрянке

Следственный комитет РФ показал видео допроса 17-летнего подростка, который с ножом напал на учительницу в пермской Добрянке.

На кадрах молодой человек сидит в кабинете следователя. Сотрудник СК сообщает ему о возбуждении уголовного дела и разъясняет его права.

Также в видео показаны следственные действия в самой школе. Сотрудник СК осматривает крыльцо, где было совершено нападение.

Напомним, во вторник 17-летний ученик 9-го класса школы в Добрянке напал на своего классного руководителя с ножом. Он нанес ей несколько ударов.

Женщину доставили в больницу на машине скорой помощи, но спасти не смогли.

Погибшую звали Олеся Багута. Коллеги отзываются о ней как о профессионале высочайшего уровня и приветливом человеке.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на убийство, но после смерти учительницы дело переквалифицировали на статью об убийстве. Второе уголовное дело возбуждено по факту халатности.