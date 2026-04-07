Мать двоих детей осудили за трату 19 тыс. руб. с чужой банковской карты

Жительницу Владивостока осудили за кражу почти 19 тысяч рублей
Во Владивостоке осудили женщину, которая несколько дней расплачивалась чужой банковской картой. Она потратила почти 19 тысяч рублей, что стало кражей.
Обстоятельства дела
По данным Советского районного суда, 43-летняя женщина нашла чужую банковскую карту возле банкомата на улице Светланской, 13. Она решила воспользоваться находкой и несколько дней расплачивалась ею в магазинах одежды «Терранова» и «Глория Джинс». Женщина брала продукты и товары для себя и своих животных, совершив 27 платежей.
Владелица карты находилась в Китае и узнала о пропаже по SMS-уведомлениям. Она заблокировала карту, но к тому времени было потрачено около 19 тысяч рублей.
Реакция правоохранительных органов
Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители установили личность женщины по записям камер наблюдения в магазинах. Её задержали. Женщина признала вину и возместила ущерб.
Судебное разбирательство
Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса России (кража с использованием банковской карты). Суд учёл признание вины, раскаяние и наличие несовершеннолетних детей на иждивении.
Советский районный суд Владивостока не стал лишать женщину свободы, но назначил ей два года лишения свободы условно.