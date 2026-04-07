23-летняя водитель BMW в Воронеже врезалась в стену магазина и дерево

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства серьезного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 7 апреля рано утром в центре города.
Как сообщили в ГАИ региона, авария случилась примерно в 4 часа 5 минут у дома № 30а по улице Кольцовская. За рулем автомобиля «БМВ» находилась 23-летняя девушка.
По предварительным данным, водитель не справилась с управлением, после чего машина съехала с дороги и на большой скорости врезалась сразу в несколько препятствий: металлическое ограждение, дерево и затем в здание.
В результате мощного удара автомобиль получил серьезные механические повреждения. Сама водитель с телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства и точные причины произошедшего.