В Котово присяжные судят санитара, забившего до смерти пациента

По словам сына забитого до смерти пациента, санитар пытался избежать ответственности. Сначала он рассказывал, что, уложив мужчину на кровать, начал избивать его, потому что «на него что-то нашло». Однако затем он отказался от своих показаний, заявив, что не бил беспомощного пациента, а это мог сделать кто-то другой. При этом выяснилось, что свидетель все же был — сотрудница интерната дежурила в ночь вместе с Сергеем Л. и слышала звуки ударов из соседней палаты. Однако она не стала вмешиваться, так как, по ее словам, побаивалась своего коллегу, который и раньше проявлял агрессию как к пациентам, так и к коллегам. Больше всего Павла Павловича возмутил тот факт, что в интернате работал человек, которого ни в коем случае нельзя было подпускать к пациентам, однако никто из руководства никаких мер не принимал. Мало того, оказалось, что, пока Павел Валентинович лежал в больнице, рядом с ним находился и его мучитель, которого отправили ухаживать за избитым им человеком.