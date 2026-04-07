Жителю Жирновского района грозит колония за найденную в заброшке винтовку

По данным эксперта, однозарядная модель «ТОЗ-8» калибра 5.6 мм относится к ручному длинноствольному нарезному огнестрельному оружию и пригодна для стрельбы.

Полицейские Жирновского района задержали местного жителя с оружием, на которое у мужчины не было разрешения.

Водитель Volkswagen пояснил, что нашел мелкокалиберную винтовку много лет назад в заброшенном доме и не смог с нею расстаться, а после решил использовать для отпугивания диких животных.

«По данным эксперта, однозарядная модель “ТОЗ-8” калибра 5.6 мм относится к ручному длинноствольному нарезному огнестрельному оружию и пригодна для стрельбы. Промышленно изготовленные патроны, которые также были обнаружены в автомобиле задержанного, также пригодны для производства выстрела», — сообщают в пресс-службе волгоградского полицейского главка.

В отношении подозреваемого дознаватель Жирновского райотдела полиции возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

