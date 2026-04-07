Сибиряк потерял слух от ДТП: женщина-водитель под судом

«От удара я пролетел около 7 метров и потерял сознание, очнулся только к приезду скорой. Вокруг было много прохожих: они снимали все на телефон. И только один человек догадался позвонить в скорую. Реанимация приехала буквально через пару минут, меня увезли в медсанчасть № 25. Сама женщина-водитель, которая была за рулем сбившей меня иномарки, вышла из автомобиля, но помощь не вызывала», — приводит КП-Новосибирск слова пострадавшего.