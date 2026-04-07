Сибиряк потерял слух от ДТП: женщина-водитель под судом

«От удара я пролетел около 7 метров и потерял сознание, очнулся только к приезду скорой. Вокруг было много прохожих: они снимали все на телефон. И только один человек догадался позвонить в скорую. Реанимация приехала буквально через пару минут, меня увезли в медсанчасть № 25. Сама женщина-водитель, которая была за рулем сбившей меня иномарки, вышла из автомобиля, но помощь не вызывала», — приводит КП-Новосибирск слова пострадавшего.
После госпитализации у него диагностировали перелом костей черепа и гематомы. На протяжении нескольких дней сибиряк мучился от боли, несмотря на все препараты. Позднее МРТ показало также компрессионный перелом позвоночника в поясничном отделе и контузию нерва спинного мозга, которая вызвала паралич ноги.
«Также у меня выявили разрыв мениска в левом колене, еще была повреждена барабанная перепонка в левом ухе, я частично оглох», — добавил он.
Госпитализация продлилась месяц, после чего еще шесть пришлось провести в корсете.
В отношении женщины за рулем возбудили дело. По данным правоохранителей, она двигалась на красный свет с превышением скорости, а также не имела полиса ОСАГО.
Своей вины она не признает. При этом, по утверждению пострадавшего, на суде выяснилось, что на ее автомобиле числится множество неоплаченных штрафов, в том числе за превышение скорости.
