В Ачинске у подростка-нарушителя изъяли купленный им на карманные деньги питбайк

В Ачинске сотрудники дорожно-патрульной службы остановили семнадцатилетнего парня. Он катался по городу ночью на питбайке «Kayo Evolution» без водительских прав. Об этом случае рассказали в Госавтоинспекции 7 апреля.
Молодой человек рассказал полицейским, что купил двухколесник сам. На место остановки пригласили его родителей. Технику изъяли и отправили на спецстоянку.
На нарушителя составили протокол за езду без прав. По закону за это полагается штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Кроме того, информацию о случившемся передали в отдел по делам несовершеннолетних. Скорее всего, родителей юного водителя накажут за ненадлежащее воспитание сына. Напомним, за это грозит штраф до двух тысяч рублей.
Сотрудники ГИБДД обратились к родителям с напоминанием: нельзя разрешать детям садиться за руль без нужных для этого знаний и навыков. Это опасно и для самого подростка, и для окружающих.