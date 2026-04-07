В Перми полиция открыла огонь по иномарке с 13-летним подростком за рулем

Одна из улиц Перми стала местом голливудского боевика с погоней и стрельбой. Событиям предшествовало намерение наряда полка ДПС остановить для проверки документов автомобиль «Фольксваген Гольф». Полиция подала сигнал об остановке.
Вместо остановки автолюбитель нажал на газ и резко ускорился от патрульной машины, предприняв попытку скрыться. Наряд ДПС приступи к преследованию с включенной сиреной и проблесковыми маячками.
Сотрудники полиции по громкой связи потребовали остановиться. Водитель проигнорировал законные требования и продолжил мчаться по полосе встречного движения и на запрещающие сигналы светофора.
В соответствии с законом «О полиции» наряд ДПС принял решение применить табельное оружия. После предупреждения один из сотрудников полиции произвел предупредительный выстрел в безопасном направлении, а затем произвел прицельные выстрелы по автомобилю.
После остановки водитель и один из пассажиров иномарки попытались скрыться. Благодаря слаженным действиям автоинспекторов их задержали. Каково же было удивление бывалых полицейских, когда они увидели нарушителей. Ими оказались подростки.
В ходе разбирательства полиция установила, что автомобилем управлял 13-летний мальчик. Машина принадлежала его 16-летнему товарищу. Ребята через сервис продажи автомобилей обменяли питбайк, ранее подаренный ему отцом для езды за городом, на подержанную иномарку. В момент происшествия в салоне машины находился еще один несовершеннолетний.
Владельца иномарки привлекли к административной ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.
В отношении законных представителей водителя и второго пассажира составлены протоколы об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Ребят поставили на профилактический учет.