Водитель легковушки влетел в бетонное ограждение и повис на нем на улице Ларина

По словам инспекторов ГАИ, водитель не справился с управлением.

Легковушка влетела на бетонное ограждение и повисла на нем на улице Ларина в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в УГИБДД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел во вторник, 7 апреля, утром на улице Ларина, 1. 42-летний водитель автомобиля «Киа Рио» ехал от Мызинского моста в сторону Кстова, не справился с управлением и наехал на бетонный разделитель полос, впоследствии чего завис на нем. В итоге пострадал 35-летний пассажир авто — его доставили в областную больницу им. Семашко.

