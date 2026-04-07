В Таганроге расследуют двойное убийство супругов

Подозреваемый в убийстве супругов в Таганроге объявлен в розыск.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 6 апреля, в Таганроге в одном из частных домовладений города были обнаружены тела мужчины и женщины с явными признаками насильственной смерти. Погибшими оказались супруги, и по данному факту региональным управлением Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Подозреваемого объявили в розыск. Об этом сообщили в донском следкоме и полиции.

Следователи и криминалисты уже провели осмотр места трагедии и тел погибших. Установлено, что после содеянного убийца покинул место происшествия и скрылся в неизвестном направлении.

В настоящее время правоохранители проводят розыск подозреваемого.

В донской полиции назвали имя предполагаемого преступника. В розыск объявлен Давтян Варшам Сейранович 1993 года рождения, который подозревается в совершении этого тяжкого преступления.

По оперативным данным, разыскиваемый может передвигаться на автомобиле марки «Киа Спортейдж» коричневого цвета.

Людей, обладающих любой информацией о его местонахождении, просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по указанным официальным телефонам 8-(999)-471−04−02, 8 (863)-249−25−78 или 102.

