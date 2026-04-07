В Таганроге расследуют двойное убийство супругов

В понедельник, 6 апреля, в Таганроге в одном из частных домовладений города были обнаружены тела мужчины и женщины с явными признаками насильственной смерти. Погибшими оказались супруги, и по данному факту региональным управлением Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Подозреваемого объявили в розыск. Об этом сообщили в донском следкоме и полиции.