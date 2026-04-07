Убивший учителя пермский подросток был замкнут и наблюдался у невролога

Подросток из Пермского края, убивший свою учительницу в школе, был замкнутым и наблюдался у невролога. Об этом «РГ» рассказали работники образовательного учреждения, ежедневно видевшие мальчика.
«Он такой тихий, себе на уме, — делится одна из сотрудниц школьной столовой. — Ребята из его класса всегда вместе приходят поесть, а этот — даже отдельно не питался».
По неофициальным данным, мальчик из-за особенностей поведения наблюдался у невролога.
Ранее сообщалось, что в школе № 5 17-летний подросток напал с ножом на учительницу русского языка и литературы. Раненую женщину экстренно доставили в больницу, но там она скончалась на руках у врачей.
Нападавший задержан и доставлен на допрос в СК, против него возбудили уголовное дело об умышленном убийстве. По одной из версий, агрессию девятиклассника мог вызвать недопуск к ОГЭ из-за плохой успеваемости.
Отметим, что убитая Олеся Багута представляла известную педагогическую династию, была лауреатом конкурса «Учитель года» и одним из самых уважаемых педагогов в городе.