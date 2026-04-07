Житель Навашина погиб на пожаре в квартире пятиэтажки

Смертельный пожар произошёл в городе Навашино Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Возгорание произошло в квартире пятиэтажного дома на улице Калинина. Прибывшие на место пожарно-спасательные отряды обнаружили, что горит прихожая, а подъезд сильно задымлен. Девять человек были эвакуированы. Впоследствии на месте пожара было обнаружено тело мужчины. Его личность устанавливается.
Предполагаемой причиной пожара стала неосторожность при курении.
Напомним, что три человека погибли при пожарах в Нижегородской области за минувшую неделю.