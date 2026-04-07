Житель Навашина погиб на пожаре в квартире пятиэтажки

Возгорание произошло в квартире пятиэтажного дома на улице Калинина. Прибывшие на место пожарно-спасательные отряды обнаружили, что горит прихожая, а подъезд сильно задымлен. Девять человек были эвакуированы. Впоследствии на месте пожара было обнаружено тело мужчины. Его личность устанавливается.