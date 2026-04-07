Следственный комитет РФ показал видео с убийцей учителя в Добрянке

Ведомство возбудило уголовные дела за убийство и халатность.

Источник: Комсомольская правда

Расследование убийства учителя в школе Пермского края поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Следственный комитет возбудил уголовные дела по признакам по убийству и халатности.

Утром 7 апреля 2026 года в Добрянке 17-летний учащийся школы у входа в учебное заведение нанес ножевые ранения своему классному руководителю. От полученных ранений потерпевшая скончалась в медицинском учреждении. С подозреваемым проводятся следственные действия.

«В рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.

Юрист Игорь Саввин пояснил «КП-Пермь», что так как напавшему не исполнилось 18 лет, максимальный срок наказания для него предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В школе № 5 Добрянки, где убили учителя, отменили занятия второй смены. Во всех образовательных организациях Пермского края усилили меры безопасности.