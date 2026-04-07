Свердловчан запугивают фейком об объявлении военной тревоги

В Свердловской области неизвестные распространяют ложную информацию.

Источник: ЕАН

В Свердловской области неизвестные создали телеграм-канал, который замаскирован под новостные СМИ, для распространения ложной информации о военной тревоге в регионе. Об этом рассказали в телеграм-канале «Антитеррор Урал».

По данным ФСБ, злоумышленники пишут о ложной тревоге из-за якобы диверсантов, оказавшихся в Екатеринбурге. «Данные сообщения являются заведомо ложной провокацией, направленной на создание панических настроений и дестабилизацию обстановки в регионе», — подчеркнули в паблике.

Это уже не первая попытка злоумышленников посеять панику среди свердловчан путем распространения ложной информации. Несколько дней назад мошенники при помощи дипфейка сообщали, что в Свердловской области якобы за снятие наличных в банкоматах будет взиматься налог.