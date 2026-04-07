Инженер-механик получил травмы в ДТП на территории Княгининского округа

28-летний инженер-механик ООО ТФК «Автотехимпорт» пострадал в ДТП на территории Княгининского округа Нижегородской области, сообщает пресс-служба региональной Гострудинспекции.
Известно, что «Газель Некст» и «Лада Ларгус» столкнулись на 37 км автодороги Работки — Порецкое 2 апреля.
«Согласно извещению о несчастном случае на производстве, инженер-механик управлял автомобилем “Лада Ларгус” и возвращался из служебной поездки», — говорится в сообщении.
Пострадавшего работника доставили в больницу, там врачи диагностировали у него тяжелую сочетанную травму. Инициировано расследование несчастного случая. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.
