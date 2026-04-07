Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из династии педагогов. Какой была убитая у школы учитель Олеся Багута

Учителя в Добрянке убили на крыльце родной школы.

Трагедия в Добрянке (Пермский край) потрясла Россию. Утром 7 апреля 17-летний ученик нанёс смертельные ножевые ранения своей 56-летней учительнице Олесе Багуте прямо у входа в школу. Это случилось во время школьного «Дня здоровья», когда учительница вышла на крыльцо вести зарядку для младших школьников. Педагог скончалась в больнице. Это большая потеря для тех, кто её знал.

Любила литературу.

Олеся Багута не любила слово «филолог». Она говорила, что среди учителей-словесников одни учат правилам, другие — чувствовать литературу. Себя она называла «литератором».

«Сейчас такой всплеск новой русской литературы! Сама с удовольствием осваиваю — и тут же выхожу с этим к ребятам», — рассказывала она в одном из интервью журналистам.

Олеся Петровна несколько лет назад стала победителем районного конкурса «Учитель года» в номинации «Педагог основной и старшей школы». На открытый урок она пошла с новым для себя автором — прочитала его всего за две недели до выступления. Рискнула, потому что ей было интересно осваивать новое и сразу делиться этим с детьми. И самую главную награду ей присудило детское жюри.

«Вот тогда понимаешь, что ты вообще здесь делаешь и что не зря работаешь», — говорила она.

Школа как дом.

Олеся Петровна выросла в школе. Как и её сестра, Татьяна. Их мама, Тамара Николаевна Багута, учила ребят языку и литературе. Да так, что неудивительно, что обе её девочки пошли по её стопам. Целая учительская династия.

Дочки играли в пустых кабинетах, пока мама задерживалась после уроков, и не хотели оттуда уходить.

«Разговоры о школе — это то, что я слышала с детства. Я до сих пор там играю», — смеялась Олеся Петровна.

Те, кто помнит Тамару Николаевну, рассказывают: её уроки литературы были нестандартными. Когда изучали Есенина, в классе пели песни на его стихи. Учительница приводила своих подруг — других педагогов — и они пели вместе с учениками.

«Я очень любила её маму. Тамара Николаевна была строгая, но классная. Столько всего давала! Она меня учила русскому языку и литературе. Я думаю, Олеся очень много взяла хорошего от мамы. Пару недель назад встретились с Олесей в автобусе случайно, она с гордостью говорила про свою дочку, которая учится в Москве», — рассказывает perm.aif.ru жительница Добрянки Марина Вешкурова.

Олеся Багута проработала в школе около 30 лет. Когда журналисты брали у неё интервью после победы в учительском конкурсе, её спросили: изменились ли современные школьники?

«Я вспоминаю себя школьницей — и вижу в ребятах то же самое. Те же горящие глазки. Тот же интерес», — говорила она.

Главное, что запомнили дети — она заставляла думать.

Это то, что рассказывают о ней ребята: «Задаёт наводящие вопросы, чтобы мы пришли к той истине, которая нужна. Нравится её объективность. Она всегда ставит справедливые оценки, и понятно — за что». «Она притягивает своей энергией и заинтересованностью. Может с нами посмеяться на уроке, пошутить — и это всегда к месту», «Нравится и как учитель, и как человек». «Сегодня наша школа потеряла очень достойного и родного человека. Наша Олеся Петровна умела всё: и пошутить на уроке, и строго спросить, а самое главное — понятно объяснить любую тему. Для меня она была одним из лучших учителей, — говорит perm.aif.ru её ученица Вика Зеленская. — Особенно на литературе я любила её слушать. Все произведения, даже самые сложные, становились с ней лёгкими для понимания. Я видела, как она вкладывает в свою работу душу. Мы знали, как сильно она любила свой класс. Большое спасибо за такой труд и любовь к нам. Мы никогда её не забудем и будем вспоминать с теплом».

«Она была не просто классным руководителем. Она была другом детям. Всегда на стороне учеников. 24 часа на 7 — и с родителями, и с детьми. Это очень светлый, добрый человек. И мастер своего дела», — рассказала perm.aif.ru Анна, мама одного из учеников Олеси Петровны (её сын учился в том же классе, что и напавший).

Подростка, поднявшего руку на учительницу, она не знает, только слышала, что тот несколько раз оставался на второй год в школе, состоял на учёте и после случившегося сам сдался полиции. Учительница якобы не допустила его к экзаменам.

«Наша школа — в 150 метрах от полиции. Где безопасность? А если бы он в школу зашёл, а там маленькие дети? — задаётся вопросом мама школьника. — Мой сын как раз собирался идти в школу, он учился с этим мальчиком. Даже думать не хочу об этом. Мы все в шоке».

Что сейчас?

В Добрянке сегодня работают кризисные психологи и межведомственная комиссия. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Уроки второй смены в школе отменили, по всему Пермскому краю усилены меры безопасности.

«Из Перми выехала бригада санитарной авиации, в составе которой мультипрофильная бригада врачей. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, спасти Олесю Петровну не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», — высказался губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Олеся Петровна как-то сама однажды сказала: «Пока есть что открывать в этой жизни — я открываю». Она учила чувствовать литературу, думать своей головой.

После трагедии жители Добрянки несут цветы к крыльцу школы, где она погибла.

Это была её школа. Её дом. Её убил ученик, который так и не усвоил главный её урок — что жизнь человека важнее всего.