Из династии педагогов. Какой была убитая у школы учитель Олеся Багута

Это то, что рассказывают о ней ребята: «Задаёт наводящие вопросы, чтобы мы пришли к той истине, которая нужна. Нравится её объективность. Она всегда ставит справедливые оценки, и понятно — за что». «Она притягивает своей энергией и заинтересованностью. Может с нами посмеяться на уроке, пошутить — и это всегда к месту», «Нравится и как учитель, и как человек». «Сегодня наша школа потеряла очень достойного и родного человека. Наша Олеся Петровна умела всё: и пошутить на уроке, и строго спросить, а самое главное — понятно объяснить любую тему. Для меня она была одним из лучших учителей, — говорит perm.aif.ru её ученица Вика Зеленская. — Особенно на литературе я любила её слушать. Все произведения, даже самые сложные, становились с ней лёгкими для понимания. Я видела, как она вкладывает в свою работу душу. Мы знали, как сильно она любила свой класс. Большое спасибо за такой труд и любовь к нам. Мы никогда её не забудем и будем вспоминать с теплом».