Из династии педагогов. Какой была убитая у школы учитель Олеся Багута

Трагедия в Добрянке (Пермский край) потрясла Россию. Утром 7 апреля 17-летний ученик нанёс смертельные ножевые ранения своей 56-летней учительнице Олесе Багуте прямо у входа в школу. Это случилось во время школьного «Дня здоровья», когда учительница вышла на крыльцо вести зарядку для младших школьников. Педагог скончалась в больнице. Это большая потеря для тех, кто её знал.
Любила литературу.
Олеся Багута не любила слово «филолог». Она говорила, что среди учителей-словесников одни учат правилам, другие — чувствовать литературу. Себя она называла «литератором».
«Сейчас такой всплеск новой русской литературы! Сама с удовольствием осваиваю — и тут же выхожу с этим к ребятам», — рассказывала она в одном из интервью журналистам.
Олеся Петровна несколько лет назад стала победителем районного конкурса «Учитель года» в номинации «Педагог основной и старшей школы». На открытый урок она пошла с новым для себя автором — прочитала его всего за две недели до выступления. Рискнула, потому что ей было интересно осваивать новое и сразу делиться этим с детьми. И самую главную награду ей присудило детское жюри.
«Вот тогда понимаешь, что ты вообще здесь делаешь и что не зря работаешь», — говорила она.
Школа как дом.
Олеся Петровна выросла в школе. Как и её сестра, Татьяна. Их мама, Тамара Николаевна Багута, учила ребят языку и литературе. Да так, что неудивительно, что обе её девочки пошли по её стопам. Целая учительская династия.
Дочки играли в пустых кабинетах, пока мама задерживалась после уроков, и не хотели оттуда уходить.
«Разговоры о школе — это то, что я слышала с детства. Я до сих пор там играю», — смеялась Олеся Петровна.
Те, кто помнит Тамару Николаевну, рассказывают: её уроки литературы были нестандартными. Когда изучали Есенина, в классе пели песни на его стихи. Учительница приводила своих подруг — других педагогов — и они пели вместе с учениками.
«Я очень любила её маму. Тамара Николаевна была строгая, но классная. Столько всего давала! Она меня учила русскому языку и литературе. Я думаю, Олеся очень много взяла хорошего от мамы. Пару недель назад встретились с Олесей в автобусе случайно, она с гордостью говорила про свою дочку, которая учится в Москве», — рассказывает perm.aif.ru жительница Добрянки Марина Вешкурова.
Олеся Багута проработала в школе около 30 лет. Когда журналисты брали у неё интервью после победы в учительском конкурсе, её спросили: изменились ли современные школьники?
«Я вспоминаю себя школьницей — и вижу в ребятах то же самое. Те же горящие глазки. Тот же интерес», — говорила она.
Главное, что запомнили дети — она заставляла думать.
Это то, что рассказывают о ней ребята: «Задаёт наводящие вопросы, чтобы мы пришли к той истине, которая нужна. Нравится её объективность. Она всегда ставит справедливые оценки, и понятно — за что». «Она притягивает своей энергией и заинтересованностью. Может с нами посмеяться на уроке, пошутить — и это всегда к месту», «Нравится и как учитель, и как человек». «Сегодня наша школа потеряла очень достойного и родного человека. Наша Олеся Петровна умела всё: и пошутить на уроке, и строго спросить, а самое главное — понятно объяснить любую тему. Для меня она была одним из лучших учителей, — говорит perm.aif.ru её ученица Вика Зеленская. — Особенно на литературе я любила её слушать. Все произведения, даже самые сложные, становились с ней лёгкими для понимания. Я видела, как она вкладывает в свою работу душу. Мы знали, как сильно она любила свой класс. Большое спасибо за такой труд и любовь к нам. Мы никогда её не забудем и будем вспоминать с теплом».
«Она была не просто классным руководителем. Она была другом детям. Всегда на стороне учеников. 24 часа на 7 — и с родителями, и с детьми. Это очень светлый, добрый человек. И мастер своего дела», — рассказала perm.aif.ru Анна, мама одного из учеников Олеси Петровны (её сын учился в том же классе, что и напавший).
Подростка, поднявшего руку на учительницу, она не знает, только слышала, что тот несколько раз оставался на второй год в школе, состоял на учёте и после случившегося сам сдался полиции. Учительница якобы не допустила его к экзаменам.
«Наша школа — в 150 метрах от полиции. Где безопасность? А если бы он в школу зашёл, а там маленькие дети? — задаётся вопросом мама школьника. — Мой сын как раз собирался идти в школу, он учился с этим мальчиком. Даже думать не хочу об этом. Мы все в шоке».
Что сейчас?
В Добрянке сегодня работают кризисные психологи и межведомственная комиссия. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Уроки второй смены в школе отменили, по всему Пермскому краю усилены меры безопасности.
«Из Перми выехала бригада санитарной авиации, в составе которой мультипрофильная бригада врачей. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, спасти Олесю Петровну не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», — высказался губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Олеся Петровна как-то сама однажды сказала: «Пока есть что открывать в этой жизни — я открываю». Она учила чувствовать литературу, думать своей головой.
После трагедии жители Добрянки несут цветы к крыльцу школы, где она погибла.
Это была её школа. Её дом. Её убил ученик, который так и не усвоил главный её урок — что жизнь человека важнее всего.