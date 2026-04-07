Мужчина зарезал женщину из-за ревности в Красноярском крае

Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В Красноярском крае возбудили уголовное дело в 58-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве женщины в Иланском. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК России.

Инцидент произошёл 5 апреля 2026 года, в квартире дома на улице 30 лет Победы обнаружили тело 46-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, погибшая и подозреваемый состояли в отношениях. В ночь с 4 на 5 апреля в квартире между ними вспыхнул конфликт: женщина приревновала мужчину. Во время ссоры он схватил нож и ударил её в грудь. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте.

Подозреваемого задержали. Суд по ходатайству следствия заключил его под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следственные действия продолжаются.

