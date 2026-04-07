Десятки сотрудников Красноярского музтеатра доставлены в больницу в Москве

«Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Точная причина отравления пока не установлена, специалисты проводят проверку», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу театра.
Артисты приехали в столицу на фестиваль «Золотая Маска», где должны были показать спектакль «Бой с тенью», но из-за ЧП, показ постановки отменен. Организаторы фестиваля заверили, что зрителям автоматически вернут деньги за билеты.
Напомним, что следователи выясняют причины массового отравления жителей Дагестана. В больницах остается 21 человек.
