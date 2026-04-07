Десятки сотрудников Красноярского музтеатра доставлены в больницу в Москве

КРАСНОЯРСК, 7 апреля, ФедералПресс. В Москве госпитализированы 28 сотрудников Красноярского музыкального театра. У них диагностировано острое отравление.

«Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Точная причина отравления пока не установлена, специалисты проводят проверку», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу театра.

Артисты приехали в столицу на фестиваль «Золотая Маска», где должны были показать спектакль «Бой с тенью», но из-за ЧП, показ постановки отменен. Организаторы фестиваля заверили, что зрителям автоматически вернут деньги за билеты.

Напомним, что следователи выясняют причины массового отравления жителей Дагестана. В больницах остается 21 человек.

Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева.