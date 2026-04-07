На Урале будут судить мужчину за жестокое убийство супругов 26 лет назад

В Арамиле нашли предполагаемого участника убийства супружеской пары в 1999 году.

Источник: Комсомольская правда

На Урале перед судом предстанет житель Челябинской области, обвиняемый в двойном убийстве 26-летней давности в Арамиле. Как сообщает следствие, трагедия произошла в доме на улице Чапаева 26 сентября 1999 года в период с 19 до 23 часов.

— Обвиняемый и неустановленное в ходе следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыли домой к знакомому, которому обвиняемый ранее продал автомобиль, — рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Перед домом между мужчинами и хозяином жилья возник конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры обвиняемый достал пистолет Макарова и выстрелил в голову, шею и грудь знакомого как минимум четыре раза.

На звуки выстрелов из дома выбежала жена мужчины. Второй участник преступления отвел ее обратно в здание и удерживал там, не давая ей вызвать врачей или оказать сопротивление.

— Непосредственно после совершения убийства хозяина дома, соучастник привел женщину к обвиняемому в крытый двор, после чего стал следить за обстановкой, чтобы предупредить в случае появления посторонних лиц, — пояснили в прокуратуре.

Обвиняемый как минимум один раз ударил женщину неизвестным предметом по голове, а затем больше двух раз выстрелил туда же. Супруга хозяина дома погибла на месте.

Теперь уроженца Челябинской области обвиняют по пунктам «а» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц, группой лиц по предварительному сговору». Свою вину он признавать не стал и давать показания отказался.

Отмечается, что при проверке места происшествия специалисты нашли одну пулю и три гильзы, оставшиеся после выстрелов из пистолета Макарова, который у обвиняемого изъяли в феврале 2002 года.

В данный момент уголовное дело в отношении мужчины передали в Сысертский районный суд на рассмотрение.