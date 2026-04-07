СК возбудил дело о нападении бродячих собак на ребенка в Самаре

Проводя регулярный мониторинг соцсетей, самарские следователи обнаружили информацию о нападении безнадзорных собак. Стая атаковала ребёнка в одном из дворов на улице Физкультурной. Мальчику удалось убежать.
«По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Павла Михайловича Олейника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — сообщили в СК.
Следственные действия уже проводятся. Под санкции могут попасть должностные лица из служб, ответственных за отлов бездомных животных, чьё бездействие может быть признано преступным. Известно, что до 30 апреля 2026 года эту функцию по контракту выполняет компания «Добрые люди».