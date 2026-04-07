Житель Таганрога объявлен в розыск по подозрению в убийстве двух человек

В Таганроге объявлен в розыск дончанин по подозрению в убийстве двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Полиция Таганрога ищет подозреваемого в совершении тяжкого преступления, повлёкшего гибель двух человек — 33-летнего Варшама Давтяна. «Подозреваемый может передвигаться на автомобиле “Киа Спортейдж” коричневого цвета с госномерами: М080СМ 61 рег», — уточнили в ведомстве. Любую информацию о местонахождении этого человека просят сообщать в полицию по телефонам: (8634) 632−220 или 02.