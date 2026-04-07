Мошенники похитили у 26-летней калининградки более девяти с половиной миллионов

Молодая женщина стала жертвой телефонных аферистов.

26-летняя калининградка стала очередной жертвой телефонных мошенников, потеряв крупную сумму денег. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В одном из мессенджеров женщине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником военного комиссариата. В дальнейшем с ней связывались лица, представлявшиеся сотрудниками портала государственных услуг, банка и службы безопасности. Злоумышленники сообщали, что её банковские счета под угрозой и для сохранности средств необходимо перевести их на «безопасный счёт».

Поверив аферистам, калининградка передала 7,6 млн рублей курьеру, а также осуществила переводы через банкомат на указанные мошенниками реквизиты. Общий ущерб превысил 9,5 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.