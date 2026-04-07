54-летнего воронежца обвиняют в убийстве приятеля во время распития спиртного

Железнодорожный районный суд Воронежа начал процесс над 54-летним местным жителем, чья пьяная ссора с приятелем закончилась поножовщиной. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Несмотря на то, что подсудимый, по версии следствия, не планировал убивать оппонента, использование ножа и тяжесть последствий могут обернуться для него длительным тюремным сроком. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области накануне.
Трагедия произошла в январе 2026 года. Следствие установило, что обвиняемый принимал гостей, компания распивала спиртное. В какой-то момент разговор перерос в конфликт на бытовой почве. Хозяин квартиры схватил кухонный нож и нанес знакомому как минимум один резкий удар в область правого предплечья. Последствия оказались фатальными: лезвие задело крупные сосуды, и пострадавший скончался от острой кровопотери прямо на месте происшествия, не дождавшись помощи.
На данный момент обвиняемый взят под стражу. На последнем заседании суд оставил мужчину в СИЗО до 26 сентября. Первое разбирательство по существу в открытом режиме назначено на 11:00 14 апреля.