54-летнего воронежца обвиняют в убийстве приятеля во время распития спиртного

Железнодорожный районный суд Воронежа начал процесс над 54-летним местным жителем, чья пьяная ссора с приятелем закончилась поножовщиной. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Несмотря на то, что подсудимый, по версии следствия, не планировал убивать оппонента, использование ножа и тяжесть последствий могут обернуться для него длительным тюремным сроком. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области накануне.