Прокуратура контролирует расследование двойного убийства в Таганроге

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого в связи с обнаружением тел супругов в Таганроге. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Установлено, что 6 апреля 2026 года в Таганроге в частном домовладении обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти», — проинформировали в ведомстве.
В связи с этим фактом следователи СУ СК России по Ростовской области возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).